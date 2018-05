'Agora é a hora do grande teste', diz Ivan Valente O candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Ivan Valente, afirmou hoje que "agora é hora do grande teste", ao chegar à Rede Bandeirantes para o debate de hoje à noite. Valente chegou acompanhado da mulher e de assessores. Ele afirmou acreditar que o programa de hoje terá um clima não tão pacífico quanto o primeiro, em 31 de julho. "Pode ser civilizado, mas vai haver confronto de idéias." Na visão de Valente, é outro momento da campanha, pois as propostas de governo foram apresentadas pelos candidatos e a publicidade eleitoral gratuita teve início. "A propaganda eleitoral, o marketing político, a maquiagem que os candidatos fazem em suas propostas não interessam à grande maioria", afirmou Valente, que diz apresentar propostas diferentes da "mesmice" trazida pelos adversários. O candidato Renato Reichmann, do PMN, chegou em seguida de Valente, acompanhado da mulher e do filho Iago, de 13 anos. O menino afirmou que o pai estava um pouco nervoso para o debate e que passou o dia estudando e revisando as perguntas que faria. Reichmann disse que não terá nenhum adversário como alvo. "Será um debate de idéias. Os oito tem a mesma intenção de melhorar a cidade", afirmou.