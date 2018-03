Agenda omite ida a evento com Padilha, cotado para disputa

Afif participou da inauguração de um centro oncológico no hospital Beneficência Portuguesa. O compromisso não constava de sua agenda, cuja previsão era de despachos internos. Ele prestigiou o evento ao lado do petista, apesar de já haver representante do governo estadual no local, o secretário de Saúde, Giovanni Cerri.

Exonerado do cargo da Secretaria da Micro e Pequena Empresa na sexta-feira para poder assumir o governo paulista, Afif comentou ontem no Twitter assuntos da pasta, apesar de estar no Palácio dos Bandeirantes. "A secretaria é quem vai fiscalizar a implementação da nova lei do Imposto na Nota", disse sobre sua proposta de discriminar impostos na nota fiscal. Anteontem, também via Twitter, havia comentado a lei ao dizer que "se torna realidade" uma das bandeiras que mais defendeu na vida.