Agenda de Marta foca zona sul; Kassab inicia pela norte As eleições municipais ocorrem no próximo fim de semana e os candidatos à Prefeitura de São Paulo aceleram as atividades de campanha. A candidata petista Marta Suplicy, líder na corrida à prefeitura, conforme pesquisa do Ibope para o Grupo Estado publicada hoje, tem três compromissos de campanha. Às 14 horas, ela faz caminhada em Heliópolis, na zona sul da cidade, na divisa com São Caetano. Às 15h45, a candidata participará de minicomício no Grajaú e, às 17 horas, realiza outro minicomício no Jardim Macedônia. O atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição e segundo colocado na pesquisa, faz vistoria ao Parque Linear Pinheirinho, em Taipas. Ele faz outra vistoria, à tarde, ao Autódromo de Interlagos. O terceiro colocado na pesquisa à Prefeitura, Geraldo Alckmin (PSDB), cumpre agenda de manhã e início desta tarde na zona sul da cidade. Ele deve visitar residências, lojas e participar de carreata pelos bairros do Socorro, Grajaú e Parelheiros. Paulo Maluf (PP) promoveu carreata hoje de manhã na Vila Guilherme, na zona norte. À tarde, o candidato grava propaganda eleitoral, informa a assessoria do candidato. A candidata Soninha (PPS) realizou palestra na Uninove, na Vila Maria. À tarde, ela participa do lançamento do Programa MetroCiclista do Metrô de São Paulo, com entrega de bicicletário e ciclovia. Soninha visitará, ainda, a Associação de Moradores da Favela de Vila Prudente e, no fim do dia, estará com representantes da Cooperativa de Músicos de Periferia (Coopermusp) Conforme agenda divulgada em seu site, o candidato Ivan Valente (PSOL) realizou agora de manhã carreata pela principais avenidas de São Paulo. Às 16 horas, ele reúne-se com a coordenação de campanha, na Vila Mariana. O candidato Renato Reichmann (PMN) concedeu entrevista hoje de manhã a uma rádio. Agora à tarde ele faz caminhada pela zona leste. O candidato Levy Fidelix (PRTB), faz carreata na zona leste, na região de Sapopemba. Em seguida, vai para a zona sul. Amanhã, o candidato deve fazer nova carreata na zona leste. Edmilson Costa (PCB) reuniu-se de manhã com coordenadores da campanha. À tarde, ele faz caminhada no Largo Treze, zona sul. À noite, ele estará no bar Lua Nova, no bairro do Bexiga. Amanhã, Costa fará caminhada pela manhã na Avenida Paulista e à tarde estará novamente no Bexiga. A candidata Anai Caproni (PCO) concedeu entrevista a uma rádio hoje de manhã. À tarde, ela reúne-se com a direção do partido. Conforme a assessoria da candidata, a agenda de amanhã ainda não foi definida. Não foi possível localizar a assessoria do candidato Ciro Moura (PTC). Amanhã, os candidatos à Prefeitura de São Paulo reservam o dia para se preparar para o debate, marcado para 20h30, na Rede Record. Todos os candidatos participam, com exceção de Anai Caproni, Edmilson Costa e Levy Fidelix, cujos partidos não têm representantes na Câmara.