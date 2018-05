Agenda de Marta foca zona Sul; Kassab começa pela zona norte

As eleições municipais ocorrem no próximo fim de semana e os candidatos à Prefeitura de São Paulo aceleram as atividades de campanha. A candidata petista Marta Suplicy, líder na corrida à Prefeitura, conforme pesquisa do Ibope para o Grupo Estado publicada neste sábado, 27, tem três compromissos de campanha. Às 14 horas, ela faz caminhada em Heliópolis, na zona sul da cidade, na divisa com São Caetano. Às 15h45, a candidata participará minicomício no Grajaú e, às 17 horas, realiza outro minicomício no Jardim Macedônia. Veja também: Kassab sobe 4 pontos e Alckmin pára a 10 dias do primeiro turno Kassab abre vantagem de 4% sobre Alckmin no Datafolha Especialista comenta a reta final da disputa eleitoral em São Paulo A enquete: Quem ganha com a briga dos dois? Perfil dos candidatos O atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição e segundo colocado na pesquisa, faz vistoria ao Parque Linear Pinheirinho, em Taipas. Ele faz outra vistoria, à tarde, ao Autódromo de Interlagos. O terceiro colocado na pesquisa à Prefeitura, Geraldo Alckmin (PSDB), cumpre agenda de manhã e início desta tarde na zona sul da cidade. Ele deve visitar residências, lojas e participar de carreata pelos bairros do Socorro, Grajaú e Parelheiros. Paulo Maluf (PP) promoveu carreata na manhã deste sábado na Vila Guilherme, na zona norte. À tarde, o candidato grava propaganda eleitoral, informa a assessoria do candidato. A candidata Soninha (PPS) realizou palestra na Uninove, na Vila Maria. À tarde, ela participa do lançamento do Programa MetroCiclista do Metrô de São Paulo, com entrega de bicicletário e ciclovia. Soninha visitará, ainda, a Associação de Moradores da Favela de Vila Prudente e, no fim do dia, estará com representantes da Cooperativa de Músicos de Periferia (Coopermusp). Conforme agenda divulgada em seu site, o candidato Ivan Valente (PSOL) realizou pela manhã carreata pela principais avenidas de São Paulo. Às 16 horas, ele reúne-se com a coordenação de campanha, na Vila Mariana. O candidato Renato Reichmann (PMN) concedeu entrevista pela manhã a uma rádio. Agora à tarde ele faz caminhada pela zona leste.O candidato Levy Fidélix (PRTB), faz carreata na zona leste, na região de Sapopemba. Em seguida, vai para zona sul. O candidato deve fazer nova carreata na zona leste no domingo. Edmilson Costa (PCB) reuniu-se de manhã com coordenadores da campanha. À tarde, ele faz caminhada no Largo Treze, zona sul. À noite, ele estará no bar Lua Nova, no bairro do Bexiga. No domingo, Costa fará caminhada pela manhã na Avenida Paulista e à tarde estará novamente no Bexiga. A candidata Anai Caproni (PCO) concedeu entrevista a uma rádio na manhã deste sábado. À tarde, ela reúne-se com a direção do partido. Conforme a assessoria da candidata, a agenda de amanhã ainda não foi definida. Não foi possível localizar a assessoria do candidato Ciro Moura (PTC). No domingo, os candidatos à Prefeitura de São Paulo reservam o dia para se preparar para o debate, marcado para 20h30, na Rede Record. Todos os candidatos participam, com exceção de Anai Caproni, Edmilson Costa e Levy Fidélix, cujos partidos não têm representantes na Câmara.