Aeronave com cocaína esteve no Paraguai, afirma PF O helicóptero da família do senador Zezé Perrella (PDT-MG) esteve no Paraguai um dia antes de ser apreendido com quase meia tonelada de cocaína no Espírito Santo, em 24 de novembro. Análise feita pela Polícia Federal no GPS da aeronave mostrou também que o aparelho permaneceu em São Paulo no dia anterior e, já em Minas Gerais, parou para abastecer pouco antes de seguir para o município de Afonso Cláudio, onde ocorreu o flagrante no dia seguinte.