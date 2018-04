Aécio:virtual 2º turno tem de ser visto com tranqüilidade O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), comentou há pouco sobre a possibilidade de haver segundo turno na eleição municipal em Belo Horizonte, conforme apontam os resultados das últimas pesquisas de intenção de voto. "A alternativa do segundo turno tem de ser recebida com muita tranqüilidade, se essa for uma decisão dos belo-horizontinos", comentou. De acordo com ele, a idéia é mostrar de forma clara, num virtual segundo turno, que existem propostas distintas em discussão. "O Márcio (Lacerda, candidato do PSB) representa mais do que a eleição de um candidato de determinado partido. Representa a vitória de uma tese que é a tese da convergência que o Brasil inteiro acompanha com muita atenção", disse, referindo-se a Lacerda, que lidera as pesquisas de intenção de votos para a prefeitura da capital mineira. O governador disse acreditar que o eleitorado da capital "estará com Márcio" porque as alternativas são muito distintas entre Lacerda e o candidato que aparece em segundo lugar nas pesquisas, o peemedebista Leonardo Quintão. Aécio afirmou que ficará à disposição da campanha do candidato do PSB desde o primeiro dia, se houver segundo turno. "Se pudermos fazer isso (vencer) no primeiro turno, ótimo. Se não, vamos vencer no segundo."