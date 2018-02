Aécio vê FHC e empresários em São Paulo

O senador intensificou a agenda na capital paulista como forma de construir uma unidade em torno da sua candidatura.

Na segunda-feira, Aécio também se encontrará com o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes e, depois, fará palestra na sede do PSDB paulista. Também pela manhã, ele terá uma reunião na sede do Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC), com integrantes da direção do PSDB, entre os quais o senador Aloysio Nunes Ferreira (SP), líder do partido no Senado, e o ex-governador Alberto Goldman, ambos aliados do ex-governador José Serra.

Nesta semana, o senador já havia estado em São Paulo para um encontro com Serra. O objetivo era fazer uma aproximação diplomática com o ex-governador que, isolado no PSDB, ameaça deixá-lo e migrar para o PPS, do seu amigo Roberto Freire. Alckmin, que teme o impacto da saída de Serra sobre o PSDB paulista e sobre seus planos de reeleição em 2014, pediu à cúpula do partido que dê espaço ao ex-governador na estrutura do PSDB - a legenda fará eleição em maio para escolher a nova executiva.

Como Aécio precisa do apoio de Alckmin para o seu projeto presidencial, o encontro com Serra tinha como objetivo mostrar que o senador trabalha pela unidade. Mas a reunião, segundo os tucanos, não teve resultado prático. Serra, por exemplo, não participará do evento do PSDB paulista do qual Aécio participará - o ex-governador tem uma viagem para o exterior neste fim de semana. A conversa também não estancou o debate interno sobre a saída de Serra do partido.

Campos. Hoje, a cúpula do partido está alinhada ao projeto presidencial de Aécio. No PPS, Serra poderia apoiar a candidatura do governador de Pernambuco, o presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. Serra se encontrou com Campos há cerca de uma semana em São Paulo. O encontro foi mal recebido pelos aliados de Aécio, que o interpretaram como uma provocação.