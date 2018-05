Aécio: tarefa para 2010 é construir proposta pós-Lula O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), falou como candidato a presidente, em entrevista hoje no Recife, antecipando o norte que uma campanha presidencial tucana deverá adotar em 2010. Ele defendeu que a campanha não deverá se centrar no anti-lulismo e sua grande tarefa será a de construir uma proposta pós-Lula, um projeto de Brasil que possa atrair aliados que hoje estão "no guarda-chuva" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partidos aliados como o PSB e PDT, além do DEM que é tradicionalmente aliado tucano. Na sua avaliação, o PSDB pode oferecer a esses partidos uma postura ética e eficiência na gestão pública, o que, segundo Aécio, não é oferecido pelo governo Lula. "Não temos a visão de que se governa apenas criando cargo para acomodar os companheiros", criticou. "O PSDB tem a visão da gestão moderna, gastando menos com a estrutura do Estado e mais com as pessoas." "Nossa visão de mundo é mais moderna", afirmou. "Se o PSDB conseguir apresentar um projeto novo, otimista, moderno, ousado para o Brasil, temos condições de construir uma nova aliança para o pós-lulismo que seja boa para o Brasil, sem o radicalismo de hoje", pregou, ao frisar que Lula se equivoca e traz prejuízo ao Brasil na medida em que "fragiliza agências reguladoras". "Isso está inibindo investimentos importantes em diversos setores da vida nacional."