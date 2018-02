Aécio participa nesta quarta, às 16h, da série Entrevistas Estadão

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, participará nesta quarta-feira, 27, da série Entrevistas Estadão, no auditório do Grupo Estado. O tucano é o quarto concorrente ao Planalto a ser ouvido pelos jornalistas do Estado.

A entrevista, de uma hora de duração, terá transmissão ao vivo pelo estadao.com.br e pelo canal do jornal no YouTube a partir das 16h. As inscrições para o público assistir ao vivo, no auditório, estão encerradas. Internautas vão poder fazer perguntas a Aécio através do Twitter e das redes sociais.

Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB) participam das Entrevistas Estadão nesta sexta, 29, e na próxima terça-feira, 2 de setembro, respectivamente. As inscrições para quem quiser acompanhar a entrevista de Marina no auditório do Grupo Estado estão abertas. O encontro com Dilma será realizado em Brasília.