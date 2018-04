Aécio Neves defende 'refundação' do PSDB

Ostentado bandeiras e um discurso afinado, cerca de 1,5 mil jovens se reuniram ontem no Congresso Nacional da Juventude da Social Democracia Brasileira, em Goiânia, para defender uma mudança de rumo no PSDB.

O senador tucano, Aécio Neves (MG), um dos candidatos do PSDB à sucessão presidencial em 2014, pregou ontem a busca de um novo ciclo de desenvolvimento do País. Para isso, disse que será preciso "refundar" a sigla, e "confrontar" o legado dos tucanos no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o que se faz hoje.

"Este congresso tem o sentido de mostrar que o PSDB tem todas as condições de refundar-se e de renovar o seu discurso", disse.

O senador afirmou que, nas disputas sucessórias, tanto municipais, em 2012, quanto em 2014, o PSDB terá de resgatar como partido. "Agora é hora de recuperar o legado, vamos olhar para o futuro", disse.

Os jovens tucanos pareceram alinhados ao discurso de Aécio. "Estamos nos mobilizando para defender a reestruturação do PSDB, e para fazer um contraponto ao governo que aí está e resgatar o nosso legado que tornou o Brasil um país melhor", disse Marcelo Richa, presidente nacional do PSDB jovem.

A conclusão tirada do evento é que "está na hora" do partido buscar a união interna. Sob aplausos e palavras de ordem os "tucaninhos", revelaram que, por meio da harmonia, o partido caminhará unido na disputa tanto pela sucessão municipal, do ano que vem, quanto nas eleições presidenciais, em 2014.

Estratégia. Para alcançar sucesso nas urnas, os "novos tucanos" disseram que será preciso percorrer todos Estados e municípios brasileiros para defender uma mudança de rumo. "As definições, como direita e esquerda, nunca pesaram tanto no Brasil como agora", discursou Wesley Borges, do PSDB do DF.

Apesar do tom afinado, em matéria de definição de nomes à presidência os jovens evitaram conflitos. Como uma caixa-preta inviolável, tornaram o anúncio de candidatos para a corrida presidencial de 2014 uma inconveniência. "Os nomes não estão em questão", ressaltou Marcelo Richa, filho do atual governador do Paraná e neto do ex-senador José Richa.

Serra. Outro presidenciável tucano, o ex-governador José Serra chegou ontem ao evento por volta das 20h, após Aécio já ter deixado o local, acompanhado do governador Marconi Perillo (GO). Perillo teve de voltar para recepcionar Serra, que discursou pata um congresso esvaziado.