Aécio Neves comemora nascimento de filhos gêmeos no Rio

SÃO PAULO - Nasceram nesta noite no Rio de Janeiro os filhos gêmeos do senador e pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves.

O anúncio foi feito por Aécio, em sua página oficial do Facebook, na manhã deste domingo. De acordo com o senador, os filhos, que se chamam Julia e Bernardo, nasceram "antes da hora esperada" e permanecerão "por algum tempo" na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Temos fé que eles vão crescer fortes e saudáveis", declarou Aécio. O nascimento dos filhos do político estava previsto para o mês de agosto.

"À equipe médica que acompanhou Letícia e trouxe nossos filhos ao mundo com segurança, minha eterna gratidão. Agradecemos a Deus por essa bênção e a cada um de vocês pelas orações", finalizou o senador.