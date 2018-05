Aécio grava mensagem para candidata de Fortaleza

O governador de Minas Gerais (PSDB), Aécio Neves, gravou uma mensagem de apoio para o programa da senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), candidata a prefeita de Fortaleza. Aécio esteve sábado no Ceará, visitando, ao lado do senador cearense Tasso Jereissati (PSDB), as cidades de Itapipoca e Caucaia. Aécio não incluiu no roteiro de eventos públicos a capital cearense, onde Patrícia não consegue sair da terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto. Pelo último Ibope, a pedetista alcançou apenas 16%. A candidata, que faz dobradinha com o PSDB, tem contado também com o empurrão de Ciro Gomes (PSB), ex-marido dela. O depoimento de Aécio deverá entrar, através de inserções na TV e no rádio, no horário eleitoral desta semana. Ele falou sobre o mesmo tema que os tucanos deverão tratar nas eleições presidenciais, o da gestão pública. O mineiro defende a tese de que o PSDB deve apresentar uma proposta pós-Lula. "O que podemos fazer que não foi feito até agora, em relação às reformas, às boas práticas da gestão pública, e a questão ética tem de voltar a ser o tema central das campanhas eleitorais", disse Aécio a jornalistas durante carreata em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Na passagem pelo Ceará, Aécio, que disputa com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), a indicação para disputar a Presidência da República em 2010, declarou que, se depender dele, estará firmada uma parceria com o deputado federal Ciro Gomes (PSB). Aécio disse ter por Ciro uma "profunda admiração e um enorme respeito". De acordo com ele, Ciro é "um dos homens de bem deste País". "Nós temos muitas identidades. Se depender de mim, nós estaremos juntos, mas as circunstâncias políticas é que vão definir quais as alianças que serão construídas", ponderou.