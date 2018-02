Aécio é oposição e Marina é enrolação, diz Aloysio Nunes

Em avaliação sobre o primeiro debate entre os presidenciáveis publicada na sua página do Facebook, o senador e vice na chapa de Aécio Neves (PSDB), Aloysio Nunes, afirmou que Marina Silva (PSB) rotula os tucanos como adeptos da velha política por terem cumprido o dever de fazer oposição aos governos do PT. "Bela concepção de democracia", criticou Aloysio.

Segundo ele, Marina foi "nem cá nem lá" no debate de terça-feira, 25. "Ela é o resumo da linha política dos candidatos mais competitivos", avaliou. Para o senador, Eduardo Jorge (PV) e Pastor Everaldo (PSC) defenderam suas ideias "com competência e dignidade", enquanto Luciana Genro (PSOL) é "uma espécie de Levy Fidelix de ultraesquerda". "Em resumo, ficou cada vez mais claro: Aécio é oposição; Dilma, situação; e Marina, enrolação", pontuou.

O primeiro debate entre os candidatos, realizado nesta terça-feira pela TV Band, foi marcado por confrontos estratégicos e calculados entre os principais adversários na disputa. Enquanto a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, mirou na polarização com o nome do PSDB, o tucano Aécio Neves partiu preferencialmente para um embate direto com a sucessora de Eduardo Campos.