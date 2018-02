Aécio diz ter 'extrema confiança' de que estará no 2º turno e que vencerá eleição

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, mostrou confiança nesta quarta-feira de que estará num eventual segundo turno e que será o vencedor da corrida presidencial.

Questionado se a entrada da ex-senadora Marina Silva como candidata pelo PSB dificultava a disputa, Aécio disse a jornalistas que "isso não muda absolutamente nada".

"O nosso adversário é o governo que está aí", afirmou o candidato, em evento de campanha em São Paulo, dizendo que não atacará A ou B. "Temos extrema confiança de que vamos para o segundo turno e no segundo turno vamos vencer."

Marina será oficializada nesta tarde pelo PSB como candidata no lugar de Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo na semana passada.

Na primeira pesquisa eleitoral após a morte de Campos, realizada pelo Datafolha, a presidente Dilma Rousseff apareceu com 36 por cento das intenções de voto, seguida por Marina com 21 por cento e Aécio com 20 por cento.

Na pesquisa anterior, Dilma e Aécio tinham o mesmo percentual, mas o então candidato do PSB, Eduardo Campos, aparecia com apenas 8 por cento.

(Reportagem de Renan Fagalde)