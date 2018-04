Aécio diz que eleição em BH ainda não está definida

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 23, que a disputa no segundo turno em Belo Horizonte ainda não está definida. Ele fez essa declaração à saída do Palácio do Planalto, ao comentar a virada de seu candidato à Prefeitura, Márcio Lacerda (PSB), que, depois de perder a liderança para o peemedebista Leonardo Quintão, voltou a superá-lo nas intenções de voto, registradas na pesquisa do Ibope encomenda pelo Estado e pela TV Globo. Veja também: Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista A quatro dias da eleição, Gabeira e Paes mantêm empate no Rio Especial: Perfil dos candidatos em Belo Horizonte 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País "É uma eleição que ainda está sendo disputada. Não é uma eleição vencida. Estamos nos dedicando, nesta reta final, a mostrar as diferenças entre as propostas (de cada um dos dois candidatos)", disse o governador, logo após ter sido recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aécio voltou a negar que tenha exercido influência na convenção do PMDB para que lançasse a candidatura de Quintão, ampliando o número de concorrentes e diluindo os votos dos adversários de Lacerda. "Ao contrário, quem conhece um pouco a política mineira sabe que o grupo que está próximo dele (Quintão) é o mesmo que eu derrotei duas vezes em Minas." A uma pergunta se seu grupo teria feito "lambança" na etapa inicial da campanha apoiando Quintão, nos bastidores, o governador respondeu: "Que lambança? Fizemos um negócio bonito, com um candidato correto, sério, para administrar a cidade. Em Belo Horizonte, nossa tentativa - e a população é que vai definir - é exatamente a proposta de que o PSDB e o PT não precisam ser inimigos pelo resto da vida."