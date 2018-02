Aécio diz que definirá licença ao Senado na quarta-feira

O senador e candidato pelo PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse nesta segunda-feira, 04, que irá definir se pedirá ou não licença do seu cargo no Senado na quarta-feira. De acordo com ele, a discussão envolverá colegas de partido, pois uma parte da Executiva acredita que a tribuna da Casa proporciona um bom espaço para posicionamentos do candidato.

"Há uma discussão na Executiva do partido porque alguns acham que ter a tribuna do Senado como espaço para determinados posicionamentos poderia ser positivo. Eu, pessoalmente, acho que caminho para me licenciar", afirmou, em entrevista coletiva dada após permanecer por poucos minutos na abertura do 13º Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).

O candidato somente confirmou que não receberá salários do Senado enquanto estiver em campanha eleitoral. "Eu já defini que não receberei remuneração nos meses de agosto e setembro, tampouco no mês de julho", afirmou, ao explicar que está providenciando a devolução dos vencimentos deste último mês.