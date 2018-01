Aécio discorda que Serra já seja o escolhido para 2010 O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse hoje que discorda da avaliação do ministro das Comunicações, Hélio Costa, que afirmou que a candidatura do governador de São Paulo, José Serra, está "muito consolidada" no PSDB. "É uma avaliação dele que eu respeito, mas discordo", afirmou o governador mineiro, ao participar, hoje, da solenidade abertura de uma feira de artesanato. Aécio comentou as declarações dadas mais cedo pelo ministro, que esteve em Belo Horizonte para assinar a outorga para a concessão de sinal aberto à TV da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Costa disse que o governador tucano precisa ter a "coragem de mudar de partido", afirmando que considera "muito provável" sua saída do PSDB. O ministro afirmou que os peemedebistas estão de "braços abertos" para recebê-lo.