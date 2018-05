Aécio deve participar de campanha em Curitiba A coligação "Curitiba O Trabalho Continua" (PSDB-PDT-PPS-PSB-DEM-PSL-PTN-PP-PR-RP-PSDC) faz amanhã à noite um dos principais eventos para arrecadar recursos para a campanha e mostrar o apoio nacional à candidatura de reeleição do prefeito Beto Richa (PSDB). Entre os convidados para o evento estão o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), o ex-senador Jorge Bornhausen (DEM) e o presidente nacional do PPS, Roberto Freire. O objetivo da coligação é reunir pelo menos mil pessoas em um jantar no Estação Convention Center. Cada convite custará R$ 1 mil. Segundo a coordenação de campanha, as autoridades devem discutir temas como a gestão pública e a administração municipal. "Será uma excelente oportunidade para ouvir e conversar com alguns dos mais respeitados homens públicos do País", salientou Richa. No dia 15 de agosto, a coligação "Curitiba Para Todos" (PT-PHS-PSC-PTC-PRB-PMN), da candidata Gleisi Hoffmann, que tem se mostrado principal concorrente de Richa, trouxe a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, para jantar semelhante, em que foram reunidas cerca de 400 pessoas.