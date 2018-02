Aécio: 'Campos era um dos representantes da boa política'

O candidato a Presidência da República, Aécio Neves (PSDB) convocou coletiva de imprensa nesta quarta-feira para se pronunciar sobre a morte do ex-governador Eduardo Campos e para que a mensagem fosse registrada pelas câmeras de televisão. "Eduardo era um dos grandes representantes da boa política. Convivi com ele por 20 anos", disse, lembrando que os dois trocaram mensagens pela última vez no domingo do Dia dos Pais. "Guardarei com muito carinho a mensagem que recebi de Eduardo no Dia dos Pais", afirmou.

Aécio repetiu o que havia dito em nota publicada mais cedo e afirmou "Eduardo fará uma falta imensa a política nacional". "É uma perda enorme, estamos todos abalados", afirmou o tucano. Segundo Aécio, apesar da imensa perda política, o momento é de apoio a família. "Perde a política, mas é a família dele que precisa de nossa força", disse.

O tucano confirmou que cancelou sua agenda nos próximos dias. "Cancelei a minha agenda dos próximos dias para que possamos nos recuperar", afirmou.