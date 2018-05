Aécio anuncia investimentos durante evento de Lacerda

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), aproveitou nesta quarta-feira, 17, o lançamento do programa de governo do candidato do PSB à prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, para anunciar a ampliação do volume de recursos do governo do Estado para investimentos na capital mineira. Segundo Aécio, o conjunto de investimentos do governo estadual em 2009 e 2010 poderá superar R$ 1,5 bilhão, contando com aportes nas áreas de saúde, educação e infra-estrutura. O governador chegou a considerar certa a vitória do candidato do PSB. "Você terá pelos próximos dois anos o maior volume de investimentos do governo do Estado em Belo Horizonte que a cidade já teve em toda sua história", disse. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Questionado, Aécio afirmou que no caso de vitória de outro candidato a cidade não será discriminada. Mas fez uma ressalva: "Se tem alguém que tem a compreensão de como é a gestão pública do Estado e está disposto a implementar na prefeitura os mesmos sistemas de avaliação e de metas, de resultados, é muito mais fácil que essa parceria ocorra", disse o governador, citando uma proposta de campanha do candidato socialista inspirada em um projeto já implantado pelo governo junto aos servidores estaduais. Aécio e o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), mais uma vez foram o centro das atenções do evento da campanha do candidato da coligação "Aliança por BH" (PT-PSB-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP). E novamente procuraram vincular a polêmica aliança entre tucanos e petistas na capital mineira com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O presidente Lula tem uma atenção especial com Belo Horizonte. Na última viagem que fizemos, inclusive com o prefeito Pimentel junto, ele disse que não faltará disposição para nos ajudar a enfrentar questões como o metrô de Belo Horizonte e de investimentos no aeroporto de Confins", afirmou o governador. Aliança é a palavra-chave dos 12 pontos que compõem o programa de governo de Lacerda. Os tópicos contemplam a manutenção do orçamento participativo na capital do Estado, além de projetos para as áreas de saúde, educação, trânsito, segurança e meio ambiente, entre outros. O candidato enfatizou que o projeto é "fruto das experiências passadas e será herdeiro das conquistas das últimas administrações municipais, com o foco em continuar e melhorar". Adversários A candidata Jô Moraes (PC do B), da coligação "BH é Você" (PCdoB-PRB), lança o programa de governo na segunda-feira, 22. Algumas idéias começaram a ser divulgadas pelo comitê de campanha e, de acordo com a página dela na internet, são interativos - poderão receber sugestões dos internautas. As proposições foram divididas em três pilares básicos, denominados "Eixos Estruturantes", com projetos para a gestão do Poder Executivo municipal e o desenvolvimento econômico e social da capital mineira; temas transversais, cujo objetivo é contar com a participação do eleitorado na elaboração das propostas, e o tópico "BH do Futuro", no qual a preocupação é o planejamento da capital. Já o candidato Leonardo Quintão (PMDB), da "Belo Horizonte para Você" (PHS-PMDB), que está tecnicamente empatado nas pesquisas de intenção de voto com Jô Moraes, também relacionou as principais propostas na página da campanha na internet. Dividido em itens, o programa contempla ações para as áreas de saúde, educação, primeiro emprego para os jovens e trânsito da capital. O detalhamento das propostas, que são apresentadas na publicidade eleitoral gratuita, será feita durante um evento a ser realizado na sede do partido na cidade, na quinta-feira, 18.