Aécio almoça com cúpula tucana em SP Após se reunir na noite de segunda-feira com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes, o senador Aécio Neves (MG), provável candidato do partido ao Planalto, promoveu ontem um almoço no restaurante Ici Bistrô, em São Paulo, com um grupo de tucanos históricos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador do Ceará Tasso Jereissati, o vereador Andrea Matarazzo (SP), o ex-ministro Celso Lafer, o deputado federal Sérgio Guerra e o ex-embaixador Rubens Barbosa, entre outros, discutiram durante cerca de uma hora e meia o programa de governo do partido e debateram o cenário eleitoral nos Estados. Aécio aproveitou a ocasião para reforçar o pedido para que Tasso dispute uma vaga no Senado pelo Ceará.