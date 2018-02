Aécio admite disputar o Planalto e acusa Dilma de combater pobreza ' por decreto'

O senador mineiro fez um discurso de 35 minutos para defender mudanças na política social e confrontar os legados dos governos de Fernando Henrique Cardoso com as gestões dos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. "Ela (Dilma) não está de olho em 2013, no governo, mas na reeleição em 2014. Na verdade, quem antecipou o debate foi o governo. E nós estamos prontos", disse em entrevista a jornalistas. "Vamos andar pelo Brasil. Basta a ineficiência! O Brasil merece outro momento para sua história."

O pré-candidato do PSDB foi ovacionado por vereadores, prefeitos e simpatizantes do PSDB que cantavam o bordão "Brasil pra frente, Aécio presidente". Questionado ao chegar sobre sua candidatura, respondeu: "(Está) na boca do povo".

Aécio rebateu discurso feito por Dilma na convenção do PMDB no último sábado, em que ela afirmou que "os mercadores do pessimismo" apostam "todas as fichas no fracasso do País". "A presidente Dilma acusa a oposição de querer o pior para o Brasil. Nada mais falso. A tese do quanto pior melhor é própria do PT, que negou no passado apoio a Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, ao governo Itamar Franco e ao Plano Real."

"Nós do PSDB não temos que temer absolutamente nada", completou. "Vamos defender em cada canto do País o nosso legado e uma nova agenda."

Pobreza. A militantes tucanos, o senador disse que o governo da "senhora candidata e presidente" Dilma não reconhece que foi Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quem deu o "mais vigoroso impulso" à rede de proteção social. "O PSDB quer a superação da pobreza e isso passa pela educação de qualidade e capacitação profissional."

Segundo ele, o governo Dilma aposta numa "propaganda oficial" para afirmar que a pobreza extrema foi erradicada no País, mas metade da população não tem rede de esgoto e tratamento do lixo. Afirmou que Lula e Dilma receberam do PSDB heranças como a universalização do ensino, o programa de erradicação do trabalho infantil e as iniciativas nas áreas de medicamentos e de combate à Aids.

Reação. "Acabamos de concluir um programa que retirou 22,5 milhões de pessoas da miséria. Esse é um fato. Vamos perguntar para essas pessoas como elas se sentem", rebateu o presidente do PT, Rui Falcão, ao ser questionado sobre a fala de Aécio. O petista ironizou ainda a comparação entre governos do PT e do PSDB e afirmou que Aécio tirou Fernando Henrique da "clandestinidade".

"Não negamos tudo o que o PT fez", disse o senador tucano. "O presidente Lula teve alguns méritos, sim. Ele manteve a política macroeconômica do governo Fernando Henrique e expandiu as políticas sociais do PSDB." Aécio disse que os governos petistas não promoveram "qualquer" melhoria na educação, não avançaram na saúde - uma "tragédia total" - e só promovem pirotecnia na segurança pública, deixando para Estados e municípios 83% dos custos. "Há um aumento da criminalidade."

O senador voltou a acusar o governo do PT de levar à bancarrota patrimônios públicos. "A Petrobrás é uma demonstração clara do desgoverno."