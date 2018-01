Advogado vai pedir à Justiça prisão de caciques suspeitos O advogado Carlos Terrinha, que representa as famílias dos três homens desaparecidos em Humaitá (AM), vai entrar hoje com pedido de prisão temporária dos caciques supostamente envolvidos no caso. Para ele, com o encontro dos restos queimados de um carro, na sexta-feira, já haveria elementos para a prisão.