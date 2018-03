Advogado nega que tenha sido beneficiado por decisões Um dos principais alvos da investigação sobre o Tribunal de Justiça do Paraná, o advogado Marcelo Simão nega que tenha sido beneficiado por decisões de magistrados ou que mantenha relações próximas com os juízes. Ele diz que desconhece a existência do inquérito. "A relação que mantive com serventuários ou magistrados foi sempre de cunho profissional", garante, sustentando que só conheceu os juízes que o nomearam síndico de falências no dia da decisão. "A concentração de falências quer dizer resultado. Hoje, para trabalhar nessa área, é preciso know how. Meu trabalho é de referência", explicou.