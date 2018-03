Advogado alega que não teve acesso à decisão judicial

A prefeitura de Pindamonhangaba informou que o contrato da merenda foi aprovado pela Câmara Municipal. A assessoria do prefeito João Ribeiro afirma que foram "seguidos os trâmites legais". Destacou que, quando surgiram indícios de irregularidades, o prefeito determinou a suspensão do contrato, municipalizou o fornecimento da merenda e abriu sindicância que culminou na exoneração do então secretário de Finanças, Silvio Serrano. A assessoria ponderou que a administração está colaborando com as investigações da promotoria.

O advogado Silvio Salata, que defende o prefeito, disse que vai recorrer da ordem de bloqueio de bens ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Ele anotou que também "não tomou ciência" da sentença da juíza federal em Taubaté. "O processo tramita em segredo de Justiça", observou Salata. / F.M.