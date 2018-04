Adolfo Fetter Jr., do PP, é reeleito prefeito de Pelotas Com 100% das urnas apuradas, o prefeito de Pelotas (RS), Adolfo Fetter Júnior (PP), foi reeleito neste domingo com 56,72% dos votos válidos, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Seu adversário, o candidato Fernando Marroni (PT), somou 43,28%. Os votos em branco somaram 1,83% e os nulos, 2,30%. As abstenções ficaram em 17,57%.