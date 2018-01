Adidos são peças importantes para formação de alianças Os 63 adidos militares do Brasil cumprem uma função estratégica: fazer a parte da política externa do País por meio de interesses comuns, na delicada área da Defesa. Não é o tamanho do poder de fogo dessas nações que determina a ação, é a capacidade de manter metas de segurança afinadas, agir conjuntamente nos colegiados internacionais e, ainda, abrir negócios. Há casos emblemáticos como o da Namíbia, na África. No fim do século passado, a nação de pouco mais de 2,2 milhões de habitantes, emancipada em 1990, procurava parceiros para montar uma pequena força naval.