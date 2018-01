Adesão cresce em regiões de maior escolaridade

No Rio Grande do Sul, o índice de 15,8% do eleitorado filiado (ante 11% da média nacional) é atribuído ao associativismo, à influência europeia e ao maior acesso à informação. Edinei Machado, de Mostardas, litoral gaúcho, é de família engajada. "Sou filiado ao PMDB há cinco anos. Aqui, as pessoas e sabem que, ao se filiarem, estão identificadas com aquela figura partidária."

"Sul e Sudeste têm maior qualidade de educação. Isso se revela numa maior participação, que se expressa no vínculo partidário", diz o cientista político Paulo Moura, da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). "O Estado tem um nível de associativismo elevado. E não só em partidos", diz o cientista político Benedito Tadeu César, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.