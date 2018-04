Acusações dominam debate na TV em Salvador Os candidatos à Prefeitura de Salvador, o prefeito que busca a reeleição, João Henrique Carneiro (PMDB), e o deputado federal Walter Pinheiro (PT), travaram um debate recheado de acusações, cobranças e provocações ontem à noite, na TV Itapoan. As alianças no segundo turno e a saída do PT do governo municipal, em abril, dominaram as discussões. Eleito com o apoio do governador Jaques Wagner (PT), João Henrique não poupou críticas ao governo do Estado e ao PT. Defendendo o fato de integrar um partido que garante a governabilidade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, João Henrique disse que o PT prejudicou a sua administração nos 40 meses em que ocupou quatro secretarias. Sugeriu que o partido fez "sabotagem". Pinheiro retrucou afirmando que o prefeito deveria reconhecer os erros na sua administração, sem tentar transferir responsabilidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.