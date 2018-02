Aconselhado por advogados, petista evita exposição pública Acusado de ser o "chefe da quadrilha" do mensalão, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu passou os últimos dias recolhido em casa, para evitar polêmica perto do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A conselho dos advogados, ele evitou exposições públicas e não participou nem mesmo de um ato no qual era o principal convidado, em homenagem ao Movimento de Libertação Popular (Molipo), realizado ontem, em São Paulo.