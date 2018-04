ACM Neto está fora em Salvador; disputa será entre PMDB e PT

Com 84,15% das urnas apuradas, os candidatos João Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT) definiram a disputa do segundo turno pela Prefeitura de Salvador. ACN Neto, candidato do DEM, aparece na terceira posição com 26,86% dos votos válidos e está fora da eleição. Segundo o TSE, Carneiro tem 30,82%. Pinheiro aparece em segundo lugar com pequena diferença em relação ao primeiro colocado, 29,98%. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada a pedido da TV Globo após o fim da votação, apontava que a disputa estava indefinida. João Carneiro e Walter Pinheiro apareceram empatados com 31% dos votos válidos. ACM Neto ocupava o terceiro lugar, com 27%. O Ibope entrevistou 4 mil eleitores e a margem de erro da sondagem era de três pontos percentuais. A poucos dias das eleições, Salvador ainda não tinha uma idéia de quais candidatos iriam para o segundo turno. João Henrique Carneiro (PMDB), candidato à reeleição; os deputados federais ACM Neto (DEM) e Walter Pinheiro (PT) e o ex-prefeito Antônio Imbassahy (PSDB) disputaram palmo a palmo a preferência do eleitorado. A indefinição era tanta que nem os institutos de pesquisas conseguiram chegar a um consenso. No início da semana, dois dos principais, Ibope e Datafolha, divulgaram levantamentos que mais confundiram do que esclareceram.