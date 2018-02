Ação de Barbosa é 'exceção', diz advogado

O defensor de Dirceu destaca que no curso da Ação Penal 470, Barbosa abriu mão de presidir vários atos importantes da instrução criminal e delegou a realização dos interrogatórios dos acusados a outros magistrados. "A execução de uma pena a ser comandada pelo STF é mais uma demonstração de que o julgamento desta ação foi um ponto fora da curva", disse.

Oliveira Lima condena a substituição do juiz titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Ademar de Vasconcelos, do processo do mensalão. A mudança teria sido resultado de pressão de Joaquim Barbosa. "Se esse fato efetivamente ocorreu é muito grave, pois um dos pilares da democracia e do Estado Democrático de Direito é a liberdade, a independência do magistrado, que jamais pode ser cerceada."

O advogado disse que em 24 anos de carreira "nunca deparou com situação desta natureza". Oliveira Lima alerta para o fatoi de que importantes entidades de juízes protestaram, o que, segundo ele, " demonstra a gravidade da acusação."

Nessa terça-feira, o criminalista visitou Dirceu na Papuda, em Brasília. "Estive com ele. O ex-ministro é um homem com a consciência limpa. Mesmo vítima de uma grande injustiça ele se mantém forte, focado em trabalhar logo. Dentro do possível, está bem."