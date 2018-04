Ação contra conselho provoca 'desgaste extraordinário' do STF

Como a sra. vê essa disputa entre CNJ e STF?

Temos duas formas diferentes de analisar essa disputa. Uma é ficar em um debate eminentemente técnico e jurídico. A outra é tentar analisar do ponto de vista da imagem da Justiça. Eu vou optar pela segunda forma. Houve um desgaste extraordinário. O Supremo saiu com a imagem muito afetada. O CNJ, de uma forma ou de outra, conseguiu ter a simpatia não apenas dos meios de comunicação, mas da opinião pública em geral. O CNJ trouxe para si a tarefa de dar mais transparência a um poder sempre visto como muito fechado e muito refratário.

A sra. acredita que o Judiciário precisa de mais controle?

Em uma democracia, todos os organismos devem ser controlados, sobretudo aqueles que não têm o controle via eleições. Controlada no sentido de prestar contas. Não tenho a menor dúvida de que o Judiciário, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a universidade, devam prestar conta à sociedade. Se as corregedorias (dos Tribunais de Justiça) tivessem sido eficientes, não teríamos chegado a essa situação. Toda a ação do CNJ tem mostrado que as corregedorias pecam.