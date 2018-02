ABL recebe candidatura de FHC a imortal Em carta levada pelo acadêmico - e ex-ministro do Exterior - Celso Lafer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apresentou ontem à tarde, no Rio, sua candidatura à cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras, que ficou vaga no dia 22 com a morte do escritor paulista João de Scantimburgo. O presidente em exercício da ABL, Geraldo Holanda Cavalcanti, recebeu o pedido e oficializou a candidatura no fim da tarde, assim que terminou a Sessão da Saudade, ritual com que os imortais se despediram de Scantimburgo.