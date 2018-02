A volta depois da 'faxina' Chamado em 2007, ainda no governo Lula, para o Ministério do Trabalho, o então presidente do PDT Carlos Lupi foi mantido no posto pela presidente Dilma Rousseff. Sua sorte, no entanto, começou a mudar em novembro de 2011 quando, diante do envolvimento de subordinados diretos seus em repasses irregulares para ONGs, e seu acúmulo de cargos no governo e no partido, a Comissão de Ética Pública da Presidência recomendou sua exoneração.