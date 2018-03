A trajetória de Marta

Seis anos depois, incentivada por Luiz Inácio Lula da Silva, ela se lançou candidata à Prefeitura de São Paulo e venceu. Em 2001, Marta anunciou a separação do senador.

À frente da capital paulista, ela criou os CEUs e o Bilhete Único, mas sofreu forte desgaste por conta das taxas de luz e do lixo. Concorreu à reeleição em 2004 e foi derrotada por José Serra (PSDB).

Em 2006, Marta sofreu novo desgaste político ao perder a prévia do PT para Aloizio Mercadante, na disputa pelo governo paulista. Em 2008, deixou o Ministério do Turismo para concorrer novamente à Prefeitura e perdeu para Gilberto Kassab. No ano passado, Marta elegeu-se senadora.