A quatro dias da eleição, Gabeira e Paes mantêm empate no Rio

Os candidatos Fernando Gabeira, do PV, e Eduardo Paes, do PMDB, continuam empatados na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Faltando quatro dias para a eleição, os dois têm o mesmo porcentual, 43%, segundo pesquisa Ibope do segundo turno, encomendada pelo Estado e pela TV Globo e divulgada nesta quarta-feira, 22. Na sondagem anterior, em 15 de setembro, Gabeira tinha 42% das intenções de voto, contra 39% do adversário. A margem de erro é de dois pontos. A soma de brancos e nulos chega a 7%. Outros 6% disseram não saber e 1% não respondeu. Em votos válidos, Gabeira e o peemedebista têm 50%.