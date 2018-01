'A população de SP vai acreditar nele', afirma Kassab O prefeito Gilberto Kassab (PSD) voltou a afirmar ontem que ouviu do próprio Serra que ele abandonou o projeto presidencial. "(Ele) disse para mim que abandonou a ideia de ser presidente para se dedicar à cidade de São Paulo." Questionado se os paulistanos não teriam dúvidas, já que Serra deixou a Prefeitura uma vez e também o governo do Estado para disputar a Presidência, Kassab enfatizou: "(A população) vai acreditar porque é verdade". "Existia uma circunstância na eleição passada para a sua renúncia. Tanto a cidade aprovou que o elegeu governador. Agora não. Agora a cidade, por conta da renúncia, está cobrando com consistência um compromisso. É diferente da vez anterior." / ARTUR RODRIGUES