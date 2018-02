A pedido de Lula, presidente decidiu participar do PED

Embora seja filiada ao PT desde 2001, Dilma não integra nenhuma corrente partidária e mantém distância regulamentar dos dirigentes da legenda.

A Executiva Nacional do PT sempre reclamou da falta de proximidade com a presidente. Dos 21 integrantes da cúpula petista, Dilma só conversa com o presidente do partido, deputado estadual Rui Falcão (SP), que será o coordenador-geral de sua campanha à reeleição.

No Rio Grande do Sul, onde construiu sua trajetória política, a presidente tem amigos na tendência Democracia Socialista, que também abriga o secretário do Tesouro, Arno Augustin.

Dilma votará na sede do Diretório Nacional do PT, em Brasília, e Lula, em São Bernardo do Campo (SP). Os dois apóiam a reeleição de Rui Falcão. / V.R.