A face Demóstenes do PT

O julgamento para o PT significa mais do que o infortúnio individual de alguns de seus dirigentes históricos - é a pá de cal na própria história de partido virtuoso, cultivada artificialmente na oposição para distinguir-se das demais legendas. Ao fim da gestão Lula, constata-se que o limite da virtude era a chegada ao poder.

A imagem de vestal resistiu a todas as práticas fisiológicas do partido no governo, à base de versões cor-de-rosa para episódios como os dossiês falsos, dólares em cuecas, desvios de dinheiro público através de ONGs, superfaturamento de obras e todo o arsenal conhecido da cultura política brasileira.

A diferença, desta vez, é que contra novas versões de inocência existe a materialização dos delitos, que o partido não nega, mas para os quais reclama tipificação diferente da que se depreende do título "mensalão", traduzido por mesada para comprar votos favoráveis ao governo.

A admissão de caixa-dois pela defesa do PT, o mantém como réu por uma prática que "todo mundo faz", segundo Lula. Mas como era diferente dos demais (era?), a própria linha de defesa o joga na vala comum. O temor é que o discurso estratégico de ontem, dedo em riste intolerante com a corrupção, faça da legenda, hoje, uma espécie de Demóstenes Torres do quadro partidário.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sentença

antecipada

O discurso de Falcão tem o efeito, entre outros, de legitimar a versão do ministro Gilmar Mendes para seu encontro com o ex-presidente Lula, pela qual foi constrangido a defender o adiamento do julgamento, por ocorrer em ano eleitoral. A leitura interna de que está em julgamento a sua história como partido, leva à versão (mais uma) de que está em julgamento a isenção do STF: se absolvido, o julgamento terá sido técnico; do contrário, político. É a tradução possível para a sentença antecipada de Falcão, de que o episódio representa "a judicialização da política e a politização do julgamento".

Censura eleitoral

É improvável que a Justiça Eleitoral acate o pedido do PT de impedir a exploração do mensalão na campanha em curso. Trata-se de episódio que produziu fatos políticos no âmbito congressual, como CPI, cassações e queda do principal ministro do governo. Independente do julgamento, não há nada que impeça sua menção, segundo fonte do Judiciário.

DEM nas eleições

O Democratas terá oito candidatos a prefeito nas capitais: ACM Neto (Salvador), Rodrigo Maia (Rio de Janeiro), Mendonça Filho (Recife), João Alves (Aracaju), Jeferson Morais (Maceió), Moroni Torgan (Fortaleza), Davi Alcolumbre (Macapá) e Pauderney Avelino (Manaus). As apostas do partido estão em Salvador, onde ACM Neto lidera a disputa, à frente de Mário Kertez (PMDB) e Nélson Pelegrino (PT); Sergipe, com larga vantagem de João Alves sobre os adversários Valadares Filho (PSB) e Almeida Lima (PPS); e Ceará, onde Moroni Torgan, segundo o Datafolha, tem 27% dos votos, seguido de Inácio Arruda (PC do B), com 14% e Heitor Férrer (PDT), com 11%.

Sem fusão

Animado com a competitividade em regiões estratégicas, o presidente do DEM, senador José Maia (RN), afasta qualquer possibilidade de fusão com o PMDB. "É bom só para eles" diz.