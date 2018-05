A 9 dias do 1º turno, Marta vai focar agenda na periferia A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, vai intensificar sua agenda na última semana antes do primeiro turno. O foco da candidata será a periferia da capital paulista, mas a campanha também estuda a realização de uma grande caminhada no centro da cidade. "Nós vamos intensificar as atividades durante a semana", prometeu o coordenador da campanha da petista, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP). Ele explicou que Marta deverá focar sobretudo a periferia de São Paulo nas últimas atividades antes do dia de votação. A campanha da petista quer também trazer a militância para uma grande caminhada no centro da cidade. A data do evento ainda não está fechada, mas ele deve ocorrer na quarta ou quinta-feira. Neste fim de semana, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) fará dois comícios na zona sul, no sábado, e participará no domingo do debate da Rede Record. A candidata também deve participar do debate da Rede Globo, que será realizado na quinta-feira, no último dia permitido pela legislação eleitoral para a realização de debates.