A 20 dias das eleições, Kassab desacelera campanha A 20 dias das eleições municipais e em crescimento nas pesquisas de intenção de voto, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, desacelerou hoje sua agenda de campanha. O prefeito concedeu entrevista a uma rede de TV e, em agenda oficial, comemorou o aniversário da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no Centro de São Paulo. Amanhã, às 11h30, o candidato apresenta seu plano de governo, no Expo Center Norte. O candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) destacou como uma das metas de sua atual gestão a integração do trabalho da GCM com os órgãos de segurança estadual e federal. O prefeito aproveitou a oportunidade para fazer propaganda da administração, acompanhado por sua equipe de campanha. "Ao longo da nossa gestão avançamos muito na qualidade dos serviços prestados pela Guarda", afirmou. "Dotamos a corporação de instrumentos que ela não tinha antes."