56% do eleitorado admite que pode votar na petista Um terço dos eleitores brasileiros afirma que "com certeza" votará em Dilma Rousseff em 2014, e outros 23% dizem que poderão votar nela, segundo a pesquisa Ibope. Com isso, o potencial de voto da presidente chega a 56% - sete pontos porcentuais a mais do que no levantamento anterior do instituto, feito em julho.