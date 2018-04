45 candidatos ficha-suja ganharam no 1º turno ou disputam o 2º

Um relatório da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral divulgado nesta terça-feira, 21, mostra que 125 candidatos a prefeito a vice-prefeito com a ficha-suja disputaram as eleições em todo o País. Destes, 45 candidatos que respondem processos na Justiça ganharam a eleição no primeiro turno ou podem ganhar no segundo, informou a assessoria do órgão ao estadao.com.br. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País No entanto, a assessoria disse que o objetivo do levantamento era "informar o eleitor" e não fazer este balanço dos fichados eleitos ou na disputa". Segundo o TSE, o levantamento "Eleições Limpas: pelo Voto Livre e Consciente", foi realizado em 1.468 audiências públicas,em 963 zonas eleitorais. A lista com os nomes, no entanto, não foi divulgada pelos órgãos. Estado de São Paulo Na segunda-feira, relatório da Transparência Brasil mostrou que cinco dos 24 candidatos que disputam o segundo turno da eleição municipal no Estado de São Paulo respondem a processos na Justiça ou foram citados no Tribunal de Contas. Entre os citados estão os candidatos a prefeito Sebastião Almeida (PT), de Guarulhos, Oswaldo Dias (PT) e Chiquinho do Zaíra (PSB), de Mauá, e Caio Coube (PSDB), de Bauru. Já quanto aos que concorrem a vice, está Alcides Zanirato (PR), em São José do Rio Preto.