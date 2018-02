3 PERGUNTAS PARA... Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política na USP

O PT é o único partido, que eu saiba, que pratica a democracia na sua organização interna. Mas é verdade que, ao longo dos anos no poder, ele se enfraqueceu como local de discussão de projetos para o Brasil. Deixou de ser a usina de pensamento e emoções, críticas e clamores que foi nos 21 anos de disputa pelo poder. Hoje, estar no PT é menos que não estar no governo.

2. O que o levou a se afastar do sonho original?

Um problema crônico de insuficiência de quadros. No partido, deveriam estar os líderes em ideias e em mobilização. Mas eles foram pegar a caneta, tornaram-se ministros ou dirigentes. Veja como é ruim ser líder do partido no Congresso - é menos do que ser titular de um ministério pequeno. Não deveria ser assim. Mas isso vale para todos os partidos.

3. Há luz no fim do túnel para a acomodação em que ele se instalou?

O problema é: dá para o PT se reconstituir sem ir para a oposição? Ele faz falta na oposição, onde o PSDB - nem

a Rede, me atrevo a dizer - mostra dinamismo comparável ao que o PT teve em outros tempos. Mas dá para ele voltar à oposição? Tomou gosto pelo poder, tanto pelo que este permite fazer de bom - no caso, a inclusão social - quanto pelas vantagens que estar no governo dá. No

fundo, tudo isso é humano.