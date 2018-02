3 PERGUNTAS PARA... José Luís Oliveira Lima, advogado de José Dirceu 1. O ex-ministro José Dirceu vai se apresentar? Tão logo haja decisão do Supremo, o ex-ministro se apresenta. Dirceu é um homem que cumpre rigorosamente a lei. Eu vou apresentar o meu cliente. Ponto. Será uma apresentação discreta. A lei diz que o estabelecimento penal tem que ficar próximo do domicílio do sentenciado. No semiaberto, vai exercer atividade normalmente. É um animal político.