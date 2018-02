3 PERGUNTAS PARA... Izalci, deputado federal (PSDB-DF)

Porque é hoje a única janela viável de transferência de partido que o deputado pode usar sem perder o mandato.

2.E qual é o objetivo do partido?

Ao partido interessa justamente ter esses federais, porque aumenta o tempo de TV e os recursos do Fundo Partidário.

3.Qual é a ideologia do PROS?

O partido nasce com uma inspiração na área social. Mas, na prática, as pessoas só querem é encontrar uma saída para ir embora (do partido atual) sem risco de perder o mandato. E não é questão ideológica nem programática. É matemática: querem se reeleger. Nenhum parlamentar me pediu para ler o estatuto. Só querem saber qual é o coeficiente eleitoral.