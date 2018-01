3 perguntas para... Andrea Matarazzo, secretário da Cultura 1. Por que o sr. mudou de opinião? Não mudei. É mais fácil, em termos de negociação, eu sair do governo do que alguém querer me negociar alguma coisa. Serra manifestou a mim que gostaria de disputar as prévias. Foi quinta-feira. O que eu achava? Não podemos desprezar o currículo de Serra. Eu defenderia sim adiamento das prévias.