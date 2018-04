18% de deputados candidatos a prefeito ou a vice se elegeram

Dos 92 deputados federais candidatos a prefeito ou a vice nas eleições municipais deste ano, 12 foram eleitos em primeiro turno - 13% do total - e cinco, no segundo pleito (5,4%). Ao todo, 18,4% dos parlamentares que se candidataram conseguiram cargo em prefeituras. Veja também: TV Estadão: Assista à entrevista exclusiva de José Serra Represento o PMDB que quer Serra presidente, diz Quércia TV Estadão: Assista a análises e entrevistas Blog da Eleição: Confira os principais momentos da apuração Mapa eleitoral do 2.º turno PMDB leva maior número de prefeituras e será a 'noiva' de 2010 Os deputados Nelcimar Fraga (PR-ES), Custódio Matos (PSDB-MG) e Carlito Merss (PT-SC) se elegeram para prefeito no segundo turno. Os deputados Carlos Souza (PP-AM) e Frank Aguiar (PTB-SP) ocuparão a vice-prefeitura. Os parlamentares eleitos agora precisam renunciar ao mandato na Câmara para assumir o posto na prefeitura. A partir daí, os partidos, cumprindo a numeração de suplentes feita pela Justiça Eleitoral, substituirão as vagas. Dos três senadores que concorriam a prefeituras - Patrícia Saboya (PDT-CE), Marcelo Crivella (PRB-RJ) e Almeida Lima (PMDB-SE) - nenhum conseguiu se eleger ou pelo menos disputar o segundo turno.