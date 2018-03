150 carros novos após dois anos

Conforme o Estado noticiou no dia 12, contudo, a licitação foi direcionada para restringir a participação da maior parte dos veículos do mercado automotivo.

Apenas dois modelos, o Corolla, da Toyota, e o C4 Pallas, da Citroën, atendem a todas as exigências do edital, que determina que o carro tenha "comprimento médio igual ou superior a 4,5 metros", "motor 2.0 de 4 cilindros, 16 válvulas, com potência igual ou superior a 150 cavalos" e até um pneu de "perfil igual ou superior a 50 (milímetros). Outros oito veículos sedan médios não podem disputar.